وزير الإعلام اليمني: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن: ”النظام الايراني، تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة“.

حديث الارياني، جاء على خلفية احتجار إيران، لناقلة النفط البريطانية ”ستينا أمبيرو“، في وقت سابق من يوم السبت، في مضيق هرمز.

وأكد الارياني، في تصريح صحفي له، نشرته وكالة الانباء اليمنية ”سبأ“، مساء السبت، على أن: ”اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الايرانية الخبيثة، وها هو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق“.

وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن: ”الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها، وتشكيل ميليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة ومنها اليمن، وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة“.

وطالب الارياني: ”المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيراني، ونزع مخالبه في المنطقة، ابتداءً من الميليشيات الحوثية، وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية، والذي يمس مصالح العالم برمته“.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، احتجاز ناقلة النفط البريطانية ”ستينا أمبيرو“، من قبل النظام الايراني في مضيق هرمز.

واعتبرت الخارجية اليمنية، في سياق بيانها، بأن: ”هذا العمل يعد استمراراً للتصعيد ضد الملاحة الدولية، في المياه الدولية للخليج العربي ومضيق هرمز“.

ودعا البيان، المجتمع الدولي: ”إلى إدانة هذه الممارسات الايرانية، والضغط على النظام الايراني لوقف التصعيد والاستفزازات التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين“.