رجل يتسلق جناح طائرة ويحاول اقتحام قمرة القيادة (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تسلق رجل مجهول لجناح طائرة أثناء استعدادها للإقلاع من أكثر المطارات النيجيرية ازدحامًا.

الطائرة نوع بوينغ 737 التابعة لشركة ”أزمان إير“، كانت تستعد للإقلاع من مطار ”لاغوس“ الدولي متوجهة إلى مدينة هراكورت، قبل أن يفاجأ الركاب وطاقم الطائرة بتسلل رجل مجهول الهوية إلى جناح الطائرة.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أصيب الركاب بالهلع وأرادوا الفرار من الطائرة وطالبوا أفراد الطاقم بفتح أبواب الخروج.

بدورها، قالت المتحدثة باسم هيئة الطيران الفيدرالية النيجيرية هنرييتا ياكوبو، إن ”المتسلل شق طريقه إلى الطائرة التي كانت تنتظر تصريح مراقبي الحركة الجوية للإقلاع، وبعد رصد المتسلل، أوقف الطيار الطائرة ثم أطفأ المحرك، بينما واصل المتسلل استكشاف الطائرة في محاولة لاقتحام المقصورة“.

وأضافت أنه ”بعد احتواء الموقف، أعيدت الطائرة إلى موقعها الأصلي في المدرج، وجرى فحصها بدقة قبل أن تغادر إلى مدينة بورت هاركورت النيجيرية“.

وهذا أحدث اختراق لأمن المطار في نيجيريا، بعدما قال ركاب طائرة خاصة، في عام 2017، إن لصوصًا تسللوا إلى المدرج في مطار لاغوس وفتحوا باب البضائع وسرقوا أمتعتهم.