نوال الكويتية تكشف سبب عدم مشاركتها بمهرجان ”سوق عكاظ“

كشفت الفنانة نوال الكويتية سبب عدم مشاركتها العام الحالي، في فعاليات مهرجان ”سوق عكاظ“ بالسعودية، موضحة أن الشركة المنتجة للحفل أبلغتها بتقليص عدد حفلات المهرجان، وهو ما منعها من المشاركة.

وكتبت نوال في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ تقول: ”الجمهور السعودي الكريم مساء الخير، أعلنت سابقًا عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام، وبلغتني الشركة المنتجة للحفل مؤخرًا أنه تم تغيير الجدول، وتقليص الحفلات في المهرجان، وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم.. وأعدكم أنني سأراكم قريبًا“.

الجمهور السعودي الكريم مساء الخير ، اعلنت سابقاً عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام ، وبلغتني الشركة المنتجه للحفل مؤخراً انه تم تغير الجدول وتقليص الحفلات فالمهرجان وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم ????????

واوعدكم اني أشوفكم قريب — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) July 18, 2019

وكان من المقرر أن تكون الفنانة نوال الكويتية واحدة من ضمن ٧ نجوم سيشاركون في فعاليات مهرجان“ سوق عكاظ ”، وهم الفنان عبدالله الرويشد، وراشد الماجد، وحسين الجسمي، وأصاله، وأحلام، وكاظم الساهر.

وسبق أن أحيت النجمة نوال الكويتية حفلًا ضخمًا في السعودية بمدينة ”جدة“، الشهر الماضي، بعنوان ”ليلة سهم“ بمشاركة نخبة من نجوم الغناء ومنهم أصالة وأسماء لمنور.

يذكر أن أغنية ”قسم وسمعني“ هي أحدث الأعمال الغنائية التي طرحتها الفنانة نوال الكويتية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“، وهي من كلمات فيصل السديري وألحان سهم وتوزيع رأفت ووتريات هاني فرحات وحققت من خلالها ردود فعل إيجابية.