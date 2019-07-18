وفاة الفنان المصري شوقي طنطاوي

توفى اليوم الخميس الفنان المصري شوقي طنطاوي عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد رحلة عطاء فني على المسرح استمرت لعقود.

ولفظ طنطاوي أنفاسه الأخيرة بعد مرضه المفاجئ خلال الأيام الماضية، إذ كان يواصل عمله برفقة الفنان الكبير محمد صبحي في مسرحية ”خيبتنا“ التي تعرض حاليًّا بمسرح مدينة سنبل.

وعمل الفنان الراحل مع صبحي في غالبية أعماله، إذ كان يصفه صبحي بالصديق المخلص.

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ كتب الفنان محمد صبحي،: ”البقاء لله.. رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين على مدار ٥٠ عامًا واليوم بكل أسي وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك.. تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي.. رحلت وتركتني.. أنت الذي جئت لي تلميذًا في ثانوي عام ١٩٦٩ لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتى الآن“.

وأضاف صبحي: ”50 عامًا مضت.. كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصًا وفيًّا، كنت لآخر لحظة رجلًا.. كنت فنانًا ملتزمًا وأبًا صالحًا لأسرتك.. صديقي الحبيب افتقدتك ولا أعلم كيف سيكون حالي عندما أفقد أغلي الناس.. ستظل مثلًا عظيمًا أثرت في حياتي وفني، أنت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل.. أدعو الله لك بالرحمة والغفران، وللأسرة بالصبر والسلوان.. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارًا“.