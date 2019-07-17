 بعد أيام من ولادتها.. ملك ماليزيا السابق يطلق ملكة جمال روسيا (صور)

نشرت عارضة الأزياء الروسية السابقة، أوكسانا فويفودينا، مؤخرًا، صور مولودها الذي وصفته بأنه ملك ماليزيا القادم، ولكن الآن يبدو أن قصة حب ملك ماليزيا السابق والجميلة الروسية قد انتهت.

ويعد هذا الخبر صادمًا، خاصة لأن أوكسانا ملكة جمال موسكو السابقة ظهرت قبل أيام، وروت قصة حبهما، وتحدثت عن سعادتها في زواجها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أذهل الزفاف المفاجئ للسلطان محمد الخامس(50 عامًا)، أوكسانا فويفودينا (27 عامًا)، في العاصمة الروسية موسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الماليزيين.

وتشير التقارير المدعومة بظهور قسيمة طلاق الملك السابق، الذي استقال من الحكم الملكي بعد الكشف عن فيديو لزوجته، وهي تمارس الجنس في حمام سباحة أثناء المشاركة في برنامج تلفزيون واقعي، إلى أن العلاقة الملحمية قد شهدت نهاية محزنة.

وتشير قسيمة الطلاق الرسمية أن محمد الخامس قد طلق أوكسانا طلاقًا نهائيًا بالثلاثة مطلع الشهر الجاري، وكشفت أن الطلاق قد تم لفظيًا في سنغافورة، في 22 يونيو/حزيران، بعد انفصال طويل بدأ مع انتشار صورها الفاضحة سابقًا.

ويُعتقد أن الطلاق قد حدث بسبب انتشار فيديو جنسي لأوكسانا، الأمر الذي صدم رواد الإنترنت الذين أشاروا إلى أن زواجها لم يكمل عامًا.

وتزوج الزوجان في 7 يونيو/حزيران من العام الماضي في حفل زفاف إسلامي لم يتم الإعلان عنه، وظهرت علاقتهما للنور، عندما أقاما حفل زفاف فخمًا ثانيًا في قاعة حفلات في موسكو.

وحتى الآن لا يوجد أي تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي من ملكة الجمال الروسية، كما لم يعلق قصر كيلانتان على تقارير الطلاق.