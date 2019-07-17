ماجد المصري يكشف لـ ”إرم نيوز“ حقيقة عودته لطليقته منى إش إش

نفى الفنان ماجد المصري، ما أُشيع حول عودته لطليقته المطربة المصرية منى إش إش، وذلك بعد نشرها صورة من حفل زفافهما عبر حسابها على ”إنستغرام“.

وكانت الصورة أثارت حالة من الجدل والانتقادات؛ ما زادت التكهنات حول عودتهما بعد انفصال دام 10 سنوات.

وقال المصري لـ ”إرم نيوز“ إن ما أطلقته مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه يعتبر زوجته الحالية رانيا أبو النصر، كل حياته، مؤكدًا أنه يُكنّ لها كل احترام وتقدير معتبرًا إياها حبَّه الأول والأخير.

وعن سبب نشر طليقته منى إش إش، صورة زفافهما بعد انفصال مضى عليه 10 سنوات، قال إنه علم من خلال الأخبار المتداولة أنها تُروج لعمل فني جديد تقوم به، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي تفاصيل حيال هذا الأمر، وما يجمعه بطليقته كل احترام ومعروف.

وكشفت المطربة منى إش إش، ابنة الموسيقار المصري الكبير حسن إش إش، لـ ”إرم نيوز“ تفاصيل العمل الفني، قائلًة إنه جمعها بالفنان ماجد المصري العديد من الحفلات الغنائية والأعمال الفنية على مدار 14 عامًا، لابد من توثيقها.

وأضافت أنها قدمت مع ماجد المصري دويتو شهيرًا بعنوان ”منى وماجد“، واشتهر في التسعينيات، ولهذا توثق هذه المرحلة في كتاب يحمل الاسم ذاته، على أن يخرج للنور خلال أربعة الأشهر المقبلة، مؤكدًة أنها ستطرح حلقات مدتها دقائق عبر اليوتيوب حتى تتيح لمن لم يقرأ الكتاب، الاطلاع على ”الدويتو“ عبر الإنترنت.

وردًّا على الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب نشرها للصور وإثارتها الجدل حول عودتها لطليقها بعد انفصال دام سنوات، أكدت أنها لن تعود لماجد المصري، إطلاقًا، متهمًة مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الإشاعات، لافتًة إلى أنه حاليًّا رجل متزوج وله بيت وأبناء وما يجمعها به علاقة ودْ واحترام، منوهًة إلى أنها لم تأخذ رأيه في عملها الفني الذي تنوي تقديمه؛ لأنه شأنها الخاص كما أنها تملك الأرشيف الفني كاملًا للعمل عليه ولا تعتقد أن ماجد سيعترض على هذا لأن هذا تاريخه أيضًا.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري والمطربة منى إش إش احتفلا قبل أيام بزفاف ابنهما ”أحمد“ في الساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائهما من داخل الوسط الفني وخارجه، ومنهم أكرم حسني ولوسي ووليد منصور وبوسي شلبي ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.