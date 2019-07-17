إيران: ضياع 4 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن ضياع 4 مليارات دولار من الصادرات الإيرانية غير النفطية، لم يعرف مصيرها، وكان من المفترض أن تساعد البلاد في توفير العملات الصعبة.

وأكد همتي، بحسب ما نقل عنه موقع ”اقتصاد 24“ الإخباري خلال اجتماعه مع عدد من الناشطين والتجار الاقتصاديين بمحافظة آصفهان وسط البلاد، اليوم الأربعاء، أن ”أرباح العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها تبقى في الخارج“، زاعمًا أن ”الحكومة الإيرانية توصلت إلى نظام متطور لتوفير دولارات أمريكية رخيصة أو يورو للمصدرين الذين يتعهدون بإعادة 70 بالمئة من أرباح عملاتهم الصعبة إلى البلاد“.

وبين همتي أن 150 إيرانيًا متورطين في تصدير البضائع لم يعودوا بمليارات الدولارات من عائداتهم إلى البلاد، قائلاً ”لا يوجد سجل دقيق متاح بشأنهم“.

ودون أي توضيح، أصر همتي على أنه في خطاب رسمي، أبلغ البنك المركزي الإيراني السلطة القضائية بقائمة أسماء هؤلاء المصدرين الذين لم يجلبوا عائدات صادراتهم إلى إيران.

ويفضل العديد من المصدرين الإيرانيين حماية أرباحهم في الخارج بدلاً من إعادة رؤوس أموالهم والاحتفاظ بها في الاقتصاد الإيراني الذي مزقته الأزمة الداخلية والعقوبات الأمريكية الشديدة التي أطاحت بالعملة المحلية (الريال).

في مايو/أيار 2018 ، أعلن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أن 59 مليار دولار غادرت إيران من عام 2016-2018، معظمها بسبب المخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وعودة العقوبات.