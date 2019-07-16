ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا تروي قصة حبها وزواجها بملك ماليزيا السابق

كشفت ملكة الجمال الروسية السابقة، أوكسانا فوفودينا، تفاصيل لقائها الأول بملك ماليزيا المتنحي، محمد الخامس ورغبتها في تولي ابنها العرش.

وبعد نشر صور جديدة لابنها على ”إنستغرام“، عبرت أوكسانا البالغة من العمر 27 عامًا، عن رغبتها في أن يُصبح ابنها ”ملك ماليزيا المستقبلي“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي إحدى المشاركات الأخيرة، كتبت: ”في مايو 2019، أنجبت ابننا، إن شاء الله صاحب السمو الملكي ولي عهد كيلانتان، وإن شاء الله، ملك ماليزيا المستقبلي“.

وتحدثت أيضًا عن تفاصيل لقائها بزوجها من خلال صديق مشترك، يدعى الصائغ يعقوب، وقالت:“التقينا في ربيع عام 2017 في أوروبا، في ذلك الوقت كنت أتعامل مع صديقنا المشترك يعقوب أرابو، وذهبنا لتناول العشاء، حيث قابلت رجلًا، وقدم نفسه على أنه ملك ماليزيا“.

وأضافت: ”لقد أخذتها كمزحة لأني كنت أيضًا ملكة موسكو، تحدثنا طوال المساء وتبادلنا أرقام الهواتف، ثم ظهرت أنباء عن تعيين الملك، الذي كان صديقي الجديد“.

وواصلت أوكسانا روايتها في منشور آخر، قائلة: ”تواصلت معه عبر الهاتف واتصلنا ببعضنا البعض كل يوم، أردنا أن نلتقي مرة أخرى، لكن هذا لم يكن ممكنا بسبب عقود عرض الأزياء الخاصة بي“.

وأوضحت أنه بعد سفرها إلى روسيا، أخبرها بأنه وقع في غرامها منذ اللحظة الأولى وأنه يود أن تصبح زوجته.

ويعيش الزوجان في قصور ماليزية فاخرة، حيث يحكم زوجها سلطان محمد الخامس مقاطعة كيلانتان رغم تنازله عن العرش في يناير.

ودائمًا ما تعرض أوكسانا أسلوب حياتها الفاخرة في كوالالمبور، ومجموعة من خواتم الألماس والتيجان التي تمتلكها وكذلك احتفالاتها.

كانت قد تزوجت من السلطان محمد الخامس في حفل مفاجئ في موسكو في نوفمبر الماضي، وتخلى الملك عن العرش بعد ظهور تفاصيل واهية عن الحياة السابقة لزوجته.