اكتشاف موقع أثري عمره 9000 عام قرب القدس المحتلة (صور)

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن سلطة الآثار الإسرائيلية اكتشفت خلال حفرياتها بالقرب من مدينة القدس المحتلة، موقعًا أثريًّا قديمًا يعود عمره لآلاف السنين.

وقالت إن اكتشاف الموقع الأثري جاء خلال أعمال حفريات لإنشاء الطريق السريع رقم 16 عند مدخل القدس، لربطه مع الطريق السريع رقم 1 جنوب المدينة عبر نفقين مزدوجين.

ووفقاً للقناة ، فقد تم العثور على الآلاف من رؤوس الأسهم والمجوهرات والتماثيل، مشيرة إلى أن الموقع الأثري يقع على بعد حوالي 5 كلم غرب مدينة القدس.

وحسب القناة، قدرت سلطة الآثار الإسرائيلية أن عمر الموقع التاريخي يقرب من 9000 عام، مضيفة أنه تم الكشف عن العديد من أدوات الصوان التي تم إنتاجها قديمًا خلال عمليات الحفر والتنقيب، بما في ذلك الآلاف من رؤوس الأسهم المستخدمة للصيد والقتال، والفؤوس المستخدمة في تقطيع الخشب.

وتواصل سلطات الآثار الإسرائيلية حفرياتها المستمرة في أكثر من منطقة في مدينة القدس والضفة الغربية، في ظل محاولات مستمرة لنسب الأماكن التاريخية إليها ومحاولة ضمها لمستوطناتها المنتشرة على الأراضي الفلسطينية.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تواصل الحفريات الإسرائيلية التي تهدف إلى تزوير التاريخ والحقائق على الأرض، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للمواقع الفلسطينية.