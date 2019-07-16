محمد رمضان: بهذه الطريقة أختار أفكار أغنياتي

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن أسباب كثرة طرحه لكليبات غنائية خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حقّقته أغانيه، والموثق بالأرقام عبر قناته الرسمية بـ“يوتيوب“، هو الدافع الوحيد وراء طرحه المزيد منها.

وأضاف رمضان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه رغم النجاح الذي يحقّقه كل كليب، وحصده أعلى نسب المشاهدات على ”يوتيوب“، إلا أنه يفضل التمثيل على الغناء، إذ إنه يُخرج كامل إبداعه في العمل الدرامي أو السينمائي الذي يجسده، وأن مجال التمثيل يحتل الأولوية لديه.

وأشار رمضان إلى أنه يفخر دومًا باحتلال كليباته الغنائية أعلى نسب المشاهدات على ”يوتيوب“، ما يؤكد أنه يقدم ذوقًا يناسب شريحة ضخمة من المواطنين بالوطن العربي، وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لأغانيه وتقليدها، يولد لديه أفكارًا غنائية جديدة.

ولفت إلى أن كليب ”مافيا“ حقق 133 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر فقط، بخلاف كليب ”نمبر وان“ الذي حصد 110 ملايين مشاهدة، وكليب ”أنا الملك“ الذي شاهده قرابة الـ 110 ملايين أيضًا، مؤكداً أن تلك الأرقام -التي هي في زيادة مستمرة- تجعله يستمر في مجال الغناء، ولكن التمثيل أوَّلًا.