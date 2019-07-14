”سوني“ تطلق أسرع ”موزع USB“ في العالم (صورة)

مع بدء شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول في التخلي عن غالبية منافذها، فإن هذا يعني أن صناع الملحقات بدأوا في صنع المزيد من الأجهزة المتوافقة مع USB، ولذا فلن يكون أمام مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمول خيار سوى اللجوء إلى موزعات USB التي تعيد الكثير من وظائف المنافذ إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، ويتضمن ذلك منافذ USB-A و HDMI Display وقارئات بطاقة الذاكرة، ووصلات سماعات الرأس وما شابه.

فإذا أردت الحصول على موزع USB جديد، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة في السوق اليوم، لكن ”سوني“ تعتقد أنها قد تجعل الجميع يفوزون من خلال إطلاق ما تسميه ”موزع USB الأسرع في العالم“.

وما يقصدونه حقًا هو أن موزع USB الخاص بهم سيأتي مزودًا بقارئ بطاقة UHS-II SD / microSD ويحتوي أيضًا على USB 3.1، الجيل الثاني وأيضًا USB تصل طاقة توصيله إلى 100 وات.

ولا يبدو أن موزع USB الجديد يستهدف المستخدمين العاديين الذين يبحثون عن امتداد للمنافذ القديمة، ولكن يبدو أنه يركز بشكل أكبر على المحترفين الذين قد يحتاجون إلى سرعات نقل إضافية، خاصة إذا كانوا يعملون مع صورة أكبر أو ملفات الفيديو، فعلى سبيل المثال، يتميز قارئ بطاقة الذاكرة الخاص به بمعدلات قراءة تصل إلى 300 ميجابايت/ ثانية، ما يجعل نقل ملفات الفيديو بدقة 4K وتنسيق ملفات RAW أسرع بكثير.

وتفتخر سوني أيضًا بكيفية تصميم موزع USB الخاص بها أثناء التنقل، حيث ستحصل على شهادة IP68 ضد الغبار والماء، كما تتميز بتصميم من الألمنيوم مع تصميم موجي قالت عنه الشركة إنه ”يسهل مسكه ويقلل من الخدوش“، ولم يرد ذكر للسعر بعد، لكن من المقرر أن يصدر هذا الخريف.