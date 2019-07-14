بعد مرور شهرين.. بكاء ورثاء في أول ظهور لشقيقات الطفلة السعودية دانة القحطاني بعد وفاتها (فيديو)

لم تتجاوز الطفلة غناتي القحطاني، شقيقة الطفلة الراحلة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية دانة القحطاني، مرحلة الحزن على وفاتها التي مرّ عليها شهران، فلا زالت تعاني غياتي، الصدمة والحزن بفقدان شقيقتها.

وأظهر مقطع فيديو بثته غناتي القحطاني على حسابها عبر ’’إنستغرام ستوري‘‘، وتداولته حسابات مهتمة بالمشاهير، تأثر غياتي، بوفاة دانة، مؤكدًة أن الدنيا لا زالت سوداء، إذ دعت لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلها الله طيرًا من طيور الجنة.

ووسط الدموع ، وجهت غناتي، الشكر لكل من واساهم ووقف بجانبهم في هذه المحنة، مؤكدًة أن والدها ووالدتها بخير، وسيجبرهم الله في فقيدتهم وسيمنحها التمتع بطفولتها في الجنة.

وأكدت غناتي، أنهم لم يتوقعوا أن يفقدوا دانة، في هذه المرحلة العمرية، موضحًة أنهم فُجعوا من هذا الخبر، وأنها تتصفح الهاتف يوميًّا ولا تصدق أنها توفَّت.

وتابعت: ’’بعد فقدان شقيقتي، كل الدنيا سواد ولا تستحق أن نبكي على شيء، البيت كان به صوت وضحكة وشمعة انطفأت، كنا نلعب سويًّا وكانت تحدثني في الجوال قبل وفاتها‘‘.

وكان الأب مشعل القحطاني، والد دانة، أعلن وفاتها في ساعة مبكرة من فجر يوم الاثنين، الـ13 من مايو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة، مثيرًا مشاعر حزن واسعة في المملكة وخارجها.

وشيع جثمان الطفلة دانة بعد صلاة عشاء يوم الاثنين في جامع البواردي بمدينة الرياض ومن ثم دفنها وسط حضور حاشد.

ووثقّ والد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة السعودية دانة القحطاني، التي وافتها المنية يوم الاثنين بشكل مفاجئ إثر نوبة قلبية، عزاء ابنته.

ونشر مشعل القحطاني والد دانة عبر حسابه في ”سناب شات“ الحضور الكبير للرجال لمجلس عزاء دانة، إضافة إلى توثيقه قيام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة طريب بالتبرع بعشرة أسهم لوقف الوالدين بطريب للطفلة الراحلة دانة.

وكان خبر الوفاة شكّل صدمة لجمهور الشقيقات الثلاث (غناتي ودنى ودانة) بسبب شهرة الطفلة دانة ووفاتها المفاجئة، وسط سيل من تغريدات العزاء لعائلتها والترحم عليها.