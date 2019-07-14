في حادثة نادرة.. سياسي أمريكي يرفض ”الاختلاء“ بصحفية لأسباب دينية 

في حادثة نادرة، وربما تكون الأولى بتاريخ الولايات المتحدة، رفض المرشح الجمهوري لمنصب حاكم مسيسيبي، روبيرت فوستر، مرافقة صحفية له لإجراء مقابلة، لعدم وجود ”رجل“ معها.

وحسب تقرير لموقع CNN قال روبيرت فوستر إن ”معتقداته الدينية، إضافة إلى وعد قطعه لزوجته، يمنعانه من الاختلاء بأي امرأة، مهما كان السبب“.

وأثار تصرف المرشح الجمهوري غضب الصحفية التي تعمل بصحيفة ”Mississippi Today“، لاريسون كامبل، إذ اعتبرت أن ذلك ”تمييز على أساس الجنس“.

وقالت كامبل: ”علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فعندما لا يسمح للمرأة بالقيام بما يقوم به الرجل، يصبح الأمر تمييزًا على أساس الجنس“.

وفي رد على تصريحات الصحفية اعتبر المرشح الجمهوري ”أن وجود رجل وامرأة في خلوة يخلق نوعًا من الوضع المريب“.

وأكد فوستر أن موقفه بخصوص هذه القضية: ”يضعه فوق مشاعر الآخرين بما فيها تلك التي تخص الصحفية كامبل“.