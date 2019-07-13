دبي تنتظر 25 مليون زائر لمعرض ”إكسبو ‎ 2020“

تعكف دبي على تطوير منظومة نقل متطورة من خلال عدد من المشاريع التي تسهم بتقديم تجربة تنقل ”استثنائية“ لأكثر من 25 مليون زائر متوقع لإكسبو 2020 الذي ينطلق العام المقبل.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إنّ القيمين على المعرض العالمي يعملون ”مع المؤسسات الحكومية في الدولة لضمان توفير تجربة تنقل فريدة لجميع زوار هذا الحدث الدولي“.

وذكر أنّه تم وضع خطط ”وفق أعلى المعايير العالمية“ في هذا الصدد لضمان زيارة ”مميزة وسلسة للزوار عبر وسائل النقل الجماعي، مثل: المترو، والحافلات، وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى السيارات الخاصة“.

وبحسب الخطيب، ستضمن المداخل الرئيسة الثلاثة لموقع الحدث، بالإضافة إلى مدخل المترو ”إنسيابية الدخول والخروج من وإلى إكسبو 2020 دبي من خلال تخصيص 30 ألف موقف للسيارات والحافلات في موقع إكسبو 2020 دبي بهدف توفير تجربة سلسة للزوار والمشاركين“.

وعن توافد عدد أكبر من المتوقع من الزوار، قال الخطيب إنّه من المرتقب أن يستقبل إكسبو 2020 نحو 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر من انطلاقه، حيث ”سيستمتع الزوار بأجندة حافلة للاطلاع على أحدث ابتكارات العالم، وحضور الأنشطة الفنية، والثقافية، والفعاليات الترفيهية“.

وتعوًل دبي على إكسبو الذي تستضيفه بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 ونيسان/إبريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي. وأكّدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في المعرض العالمي.