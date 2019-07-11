كيف ردت رانيا يوسف على منتقديها في السعودية بسبب ”إسقاط الولاية“؟

دافعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن نفسها إزاء ما تعرضت له من انتقادات بشأن تدخلها في الشأن المحلي السعودي، من خلال دعمها لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية، موضحًة أنها حرة في التعبير عن رأيها.

واستنكرت رانيا يوسف، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، ما أسمته ”حالة التربص“ التي أصبحت سمة أساسية على ألسنة البعض، سواء كانت تعبر عن رأيها أو ظهورها بشكل معين، مشددًة على أن حريتها الشخصية ملك لها.

وأكدت رانيا، احترامها للجمهور الذي يحترم رأيها، ويقف على الحياد في دعمه لآرائها، منوهًة إلى أن الوسم ”#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ١٨“ استخدمه عشرات الآلاف من المغردين عبر ”تويتر“ للتعبير عن آرائهم.

ولفتت الفنانة المصرية، إلى أن التعبير عن رأيها جاء انطلاقًا من كونها امرأة إضافة إلى أنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات.

وتابعت رانيا، أنها تُكن كل احترام وتقدير للمرأة السعودية، وأن دعمها لها جاء من باب دعمها لحرية المرأة في المجتمع العربي، مشيدة بحالة الانفتاح الكبيرة التي تشهدها السعودية هذه الفترة.

وكانت الفنانة المصرية، تسببت في جدل واسع بعد اعتراض عدد من السعوديين على ما اعتبروه تدخلًا منها بشأن محلي، مقابل فريق آخر أشاد بموقفها.

يُذكر أن رانيا يوسف، قالت في تعليقها على الوسم ”#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ١٨“ في حسابها على موقع ”تويتر“: ”نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة“.