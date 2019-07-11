تجربة غير ناجحة لإطلاق صاروخ ”عين الصقر 1“ الإماراتي

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”إيرين سباس“، اليوم الخميس، في بيان لها، أن الصاروخ الأوروبي ”فيغا“ والذي يحمل القمر الصناعي الإماراتي ”عين الصقر 1“ انحرف عن مساره بعد دقيقتين من الإطلاق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ أن ”ذلك الانحراف أدى إلى فقدان القمر“، وأضافت الشركة: ”التحليل المفصل لأسباب عدم النجاح لا يزال جارياً“.

وأفادت الوكالة بأنه ”جار التنسيق والإعداد لإطلاق القمر الصناعي (عين الصقر 2) مما سيؤدي إلى مواصلة العمل بمنظومة (عين الصقر) التي صممت للعمل بقمرين أو قمر واحد“.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن لوس فابرغيت مديرة العمليات في شركة ”إيرين سباس“ قولها إنه ”بعد حوالى دقيقتين من الإقلاع حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة، باسم آريان سبايس. أتقدم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم“.