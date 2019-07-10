الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، أي بما يفوق مستوى 3.67% الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقًا، إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67 %.

وذكرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، اليوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليًا 213.5 كيلوغرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوغرام ويزيد عن الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو تموز وكان 205 كيلوغرامات.

وقال ثلاثة دبلوماسيين، إن الرقمين تم التحقق منهما أمس الثلاثاء.