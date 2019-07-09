دوللي شاهين تنجو من حادث سير في لبنان (صورة)

نجت الفنانة اللبنانية، دوللي شاهين، من حادث سير بسيارتها الخاصة، أثناء تواجدها في أحد شوارع لبنان؛ ما أدى إلى تهشم سيارتها من الجهة الأمامية.

وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها عبر حسابها على موقع ”انستغرام“، صورتين من سيارتها بعد الحادث، واكتفت بالتعليق قائلة: ”الحمد لله، قدر ولطف“.

وطمأن مدير أعمال الفنانة اللبنانية، عصام شعبان، الجمهور على صحتها، موضحًا أنها دخلت أحد المستشفيات في جنوب لبنان، ولم تمكث سوى ساعات قليلة حيث تلقت العلاج اللازم من الكدمات التي تعرضت لها وأصبحت بخير.

ونقل شعبان شكر دوللي لكل من حاول الاطمئنان عليها، سواء بالاتصال الهاتفي أو الواتس آب، مؤكدًا أنه تلقى عشرات المكالمات للاطمئنان على صحتها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، كان طرحها لكليب ”حبيبي غير“، وظهرت فيه مرتدية الزي الخليجي البدوي، ليتماشى مع أجواء الكليب.