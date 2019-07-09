ميغان ماركل محررة في مجلة ”فوغ“ بتشجيع من أمل كلوني

تستعد ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، للعمل كمحررة في مجلة الموضة الشهيرة ”فوغ“ بنسختيها البريطانية والأمريكية.

وستكتب الدوقة ماركل مقالات تُخصصها بالأساس لأهداف خيرية، وقد ناقشت الموضوع مع رئيسة تحرير المجلة آنا وينتور، وصار بإمكان الأم الشابة البدء بالكتابة منذ شهر سبتمبر المنصرم.

وكانت صديقتها أمل كلوني أول من شجعها على هذا القرار حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، خصوصًا أنّها كانت تبحث عن مشروع يناسبها منذ مغادرتها المجال الفني إثر زواجها من الأمير هاري.

وستخصص ميغان مقالاتها لاكتشاف مواهب جديدة أو إلقاء الضوء على شخصيات ملهمة.

وكانت مجلة ”فوغ“ اختارت كلًا من ميغان ميركل وأمل كلوني ضمن قائمة الـ 25 امرأة الأكثر تأثيرًا في بريطانيا، ولم تشمل القائمة الملكة إليزابيث ولا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

واعتبر موقع ”كلوزر“ أن هذه فرصة لميغان للرفع من شعبيتها التي تشهد تراجعًا؛ فالعاملون بقصر كيسينغتون يلقبونها بالدوقة الصعبة، بالنظر إلى مستوى متطلباتها، فيما يراهن عدد من البريطانيين على كون زواجها بالأمير هاري لن يستمر أكثر من 3 سنوات.