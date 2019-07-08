باريس سان جيرمان سيتخذ إجراء ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنه سيتخذ إجراءً ضد نيمار بعد غياب المهاجم البرازيلي عن التدريبات اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير أن برشلونة يرغب في استعادة خدمات اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، بعدما قال جوسيب بارتوميو رئيس النادي قبل 3 أيام إن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو‭ ‬(249 مليون دولار) في 2017.

وقال النادي الفرنسي في بيان على موقعه: ”اليوم الاثنين الموافق الثامن من يوليو كان من المقرر أن يعود نيمار إلى استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد“.

وأضاف ”لم يحضر نيمار في المكان والزمان المتفق عليهما. لم يحصل اللاعب على إذن من النادي الذي يأسف لهذا التصرف وسيتخذ ما يلزم من إجراءات“.