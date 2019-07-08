شاهد.. أول ظهور للإعلامية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، صورة جديدة لها عبر حسابها في ”إنستغرام“ في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بمرض خطير في الوجه، معربًة عن انزعاجها بشأن ما تم تداوله من أخبار حول سقوط جلد وجهها.

وأكدت ريهام في تعليقها على الصورة، أن جلد وجهها لم يسقط، مطالبًة الجمهور بالاستمرار في الدعاء لها.

وكتبت ريهام: ”أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود ولم يسقط الحمد لله، بشكركم على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات“.

وتلقت ريهام سعيد، العديد من رسائل الدعم خلال تعليق البعض على الصورة، متمنين لها الشفاء والخروج من أزمتها الصحية.

وعلق بعض الفنانين على الصورة، فقالت النجمة التونسية لطيفة: ”ألف حمد الله عالسلامة، يا حبيبة قلبي وألف بعد الشر عليك ربنا يتمم شفاءك ويحميك“.

وكتبت المطربة بوسي: ”ربنا يشفيك يا حبيبتي ويعافيك ويتم شفاك علي خير يارب“.

أما نسرين أمين، فقالت: ”ألف سلامة عليك يا حبيبتي وبعد الشر عنك“، وكتبت الفنانة ميريهان حسين: ”سلامتك ألف سلامة ربنا يتمم شفاك ويطمننا عليك بحبك“.

وكانت رانيا شقيقة ريهام سعيد، أكدت في وقت سابق أن ريهام، غير مصابة بمرض جلدي، بل هو ميكروب شديد داخل أنفها، والخوف من أن ينتشر إلى العين والمخ، وهو أمر ليس له علاقة بالأمراض الجلدية، ما اضطرها للخضوع لعملية دقيقة.

وأضافت رانيا أن شقيقتها تخضع لعلاج مكثف، وإذا لم يكن هناك تحسن، ستسافر لتلقي العلاج الصحيح، قائلة: ”بإذن الله ستقوم بالسلامة“.