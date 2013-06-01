إنبي و الإسماعيلي في إختبار صعب

القاهرة- (خاص)

تواجه الأندية المصرية تحدياً إفريقياً كبيراً في مباراتي الأحد المقبل ضمن إيابردور الـ 16 لبطولة كأس الإتحاد الإفريقي الكونفدرالية حيث يلتقي فريق إنبي مع سان جورج الأثيوبي في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة باستاد بترو سبورت، والإسماعيلي مع البنزرتي التونسي في الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

ويأتي "الرهان" الذي أطلقة المتابعين على المباراتين لأنه لا يوجد بديل أمام ممثلي الكرة المصرية سوى تحقيق الفوز وبنسبة كبيرة من الأهداف لتعويض فارق الهزيمة، الإسماعيلي خسر أمام البنزرتى بثلاثة أهداف نظيفة، وإنبي خسر أيضاً أمام سان جورج بهدفين دون رد، ورغم تصريحات منذر الكبير مدرب الفريق التونسي، والتي حذر فيها من (انتفاضة) فريق الإسماعيلي ومخاوفه من تأثر أداء فريقه بسبب ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة فإن الإسماعيلي يعلم بأنها تصريحات تعد بمثابة مسكنات لا تضيف شيء، لأن الدراويش يحتاجون للفوز بأربعة أهداف نظيفة للتأهل لدور الثمانية.

واختتم فريق الدراويش تدريبه الرئيسى السبت استعداداً لمواجهة بطل تونس، وشهد التدريب عودة قائد الفريق اللاعب محمد حمص، والذى يعتمد عليه محمد وهبة مدرب الدراويش، وحرص وهبة على دراسة الفريق التونسي بشكل جيد، ومنح لاعبيه تعليمات بضرورة الهجوم المركز من أطراف الملعب لإحراز أكبر عدد من الأهداف، ويغيب عن المباراة أيمن المحمدى، محمود عبد العزيز، كريم مسعد، أحمد الجمل.

وركزالمدير الفني لإنبي طارق العشري في التدريب الأخير على طريقة اللعب التي سيواجه بها بطل إثيوبيا، والتي ستختلف عن مباراة الذهاب من حيث الأداء الخططى وتشكيل اللاعبين، واستقر خلاله على 90 بالمائة من التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، وهناك مفاضلة بين الدفع بمحمد شعبان بدلاً من محمد صبحي في وسط الملعب لإستغلال قدرات شعبان فس التمريرات البينية والمساندة من قلب وسط الملعب، على أن يدفع بالقوة الهجومية المتمثلة فى أحمد رؤوف والإيفواري ديفونيه لمحاولة الضغط المكثف من بداية اللقاء لإحراز هدف مبكر فى بداية الشوط الأول بهدف إرباك حسابات الفريق الضيف.

ومن المنتظر أن يبدأ إنبي بتشكيل مكون من كل من محمد عبد المنصف لحراسة المرمى وأحمد صبحي وعمرو فهيم ومانو وعمرو الحلواني ونادر العشري ومحمد شعبان وأحمد عمران ومؤمن زكريا وأحمد رؤوف وديفونيه، ويغيب عن اللقاء إبراهيم يحيى للإصابة.