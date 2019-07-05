توقيف مغنية أمريكية أثناء إحيائها حفلة في ماليزيا

أوقفت مغنية البوب الأمريكية ماغي ليندمان خلال إحيائها حفلة في ماليزيا، لعدم استحصالها على التصاريح المناسبة كما أعلن مسؤولون اليوم الجمعة، وقد وصفت المغنية هذه التجربة بأنها ”جحيم حي“.

وكانت مغنية ”بريتي غيرل“ البالغة 20 عامًا، التي حظيت بالشهرة من خلال نشرها مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم عرضًا في أحد مراكز التسوق في كوالالمبور في 21 من شهر حزيران/يونيو الماضي، عندما أوقفت.

وهي كتبت في منشور على ”إنستغرام“، ”أريد الاعتذار من الجماهير التي أتت لحضور العرض، لقد أوقفت واحتجزت في منتصف الحفلة، وقيّدت في جحيم حي“.

وقال رئيس الهجرة في كوالالمبور حميدي آدم، إنه تم توقيفها لأنها لم تحصل على التصاريح اللازمة التي تخولها تنظيم حفلة في ماليزيا، موضحًا أنه تم إطلاق سراحها في اليوم التالي بعد توجيه تحذير إليها.

وأضاف ”إذا كانت تريد تنظيم حفلة في بلدنا عليها التقدم بطلب للحصول على تصريح رسمي“.

وقالت المغنية إنها لم تتمكن من إنهاء جولتها الآسيوية التي تتضمن حفلات في سنغافورة وفيتنام بعد توقيفها في ماليزيا.