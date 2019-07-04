دول غرب أفريقيا تعتمد العملة الموحدة ”إيكو“ بدلًا من ”الفرنك“‎

صادق رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”الإيكواس“، على العمل بعملتهم الموحدة الجديدة ”إيكو“، اعتبارًا من 2020، لتشكل ”خطوة أمام التحرر من الفرنك الأفريقي“.

وتعود فكرة إنشاء العملة الجديدة والعمل بها، إلى 3 عقود مضت، وهي أحد الأهداف التي كان الرئيس الراحل معمر القذافي يسعى لتحقيقها.

والسبت الماضي، أعلن قادة ”الإيكواس“ عن قرار تبني الخطة والبدء بتنفيذها مطلع العام المقبل، على هامش القمة الـ 55 لرؤساء دول وحكومات المجموعة، واستضافتها العاصمة النيجيرية أبوجا.

وسيتعين على 8 بلدان من أصل 14 كانت سابقًا مستعمرات فرنسية، التخلي عن عملة الفرنك المرتبطة باليورو، و6 دول أخرى عن عملتها الوطنية.

وبحسب تقرير أوردته ”سبوتنيك“ الروسية، الأربعاء، ستكون عديد البلدان الأعضاء في المجموعة، بحاجة إلى إعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبي بعيدًا عن الفرنك الأفريقي.

وأورد الموقع، أن فرنسا تتحكم حاليًا بسعر الفرنك وكمية طباعة العملة، كما تجبر تلك البلدان حتى اليوم على الاحتفاظ بنسبة 50 بالمئة من احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية.

وتتألف ”الإيكواس“ من دول، بنين، بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.