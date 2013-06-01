وزير الإعلام يدعم مهرجان الاسكندرية

إرم – (خاص)

فى أثناء استقباله بمكتبه للناقد السينمائي "الأميرأباظة" رئيس المهرجان ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تنظم مهرجان الإسكندرية ، وافق صلاح عبد المقصود وزير الإعلام علي دعم مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الــ 29 ، والتى ستعقد خلال الفترة من 11-16 سبتمبر المقبل.

وقال الأميرأباظة: "كان اللقاء مثمراً، حيث وافق الوزير على استمرار تقديم الجوائز الإعلانية للأفلام المصرية المشاركة في المهرجان وقيمتها مائة ألف جنيه، فضلاً عن منح رعاة المهرجان خصماً على الإعلانات قيمته 50 بالمائة من قيمة الاعلانات بجميع قنوات التليفزيون".

كما وافق عبد المقصود على نقل حفلي الافتتاح والختام على الهواء مباشرة على الفضائية المصرية وإحدى القنوات الأرضية، بالإضافة إلى توفير التغطية اللازمة للمهرجان في كافة قنوات التلفزيون والفضائية المصرية.

وأضاف أباظة أن الوزير وافق أيضاً على عرض إعلانات المهرجان على قناة فضائية وأخرى أرضية مجاناً قبل بداية المهرجان بأسبوع، وخلال فترة إقامته تشجيعاً له، ودعماً لنشاط سينمائي إقليمي يقام على أرض مصر، وهو واحد من المهرجانات السينمائية الهامة التي تقيمها مصر، لكي يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بمصر وبقيمة الفن السينمائي.