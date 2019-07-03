روحاني مهددًا واشنطن: سنزيد تخصيب اليورانيوم كما نريد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستزيد من عمليات تخصيب اليورانيوم كما ترغب ولأكثر من 3.67٪ بعد 7 يوليو الجاري، حيث تنتهي المهلة التي حددتها طهران للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها النووية.

وهدد روحاني خلال اجتماع لمجلس الورزاء الإيراني الحكومة الأمريكية قائلاً: ”إذا لم تفِ الدول الموقعة على الاتفاق النووي بالوعود التي قطعتها، فبعد 7 يوليو الجاري، سيعود مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل إلى أنشطته السابقة“.

ووصف الرئيس الإيراني الآلية المالية التي أعلنت الدول الأوروبية تدشينها يوم الجمعة الماضي مع إيران لمواصلة التجارة بعيدًا عن العقوبات الأمريكية، بأنها ”خطوة استعراضية فقط“.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد حثت أمس إيران على التراجع عن قرارها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم الذي يتجاوز 300 كيلوغرام.

وفي 8 من مايو 2018، تخلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، من جانب واحد، عن الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وأعاد فرض العقوبات التي سبق أن رفعها عن طهران.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تجاوزت الحد من احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي أنشأته الاتفاقية النووية لعام 2015. وقد حدد الاتفاق التاريخي كمية اليورانيوم المخصب بـ 300 كيلوغرام، 3.67٪ يمكن أن تمتلكها إيران.