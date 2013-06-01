روسيا تحذر كوريا الجنوبية

إرم ـ جاءت هذه التصريحات بعدما دعا تشونج مين لي وهو خبير بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية بدرجة سفير بلاده الى العمل باتجاه تطوير نظام دفاع صاروخي قوي في ضوء التهديدات العدوانية بشن هجمات من جانب جارتها الشمالية.

وكثفت روسيا ضغوطها على كوريا الشمالية بعدما اجرت الدولة التي كانت تساعدها إبان الحقبة السوفيتية اختبارا نوويا في فبراير/ شباط وهو ما دفع مجلس الامن الى فرض عقوبات جديدة على بيونجيانج وافقت عليها روسيا والصين وهما اوثق حليفتين للشمال.

ودعا انتونوف كوريا الجنوبية الى الابتعاد عن تطوير انظمة صاروخية استراتيجية بعيدة المدى وهو ما قال انه سيضر بالاستقرار في المنطقة.

وقال "نحن طرف في المحادثات السداسية ولا خلاف بيننا وبين كوريا الجنوبية فيما يخص الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسنواصل المفاوضات لكن لا تنسوا ان كوريا الجنوبية لم تتحدث عن الدفاع الصاروخي الاستراتيجي. كوريا الجنوبية ستود ان تحمي نفسها من الصواريخ ومن الممكن ان تستخدم نظام دفاع صاروخي لمسرح العمليات لكن ليس نظاما استراتيجيا وهو ما قد يقوض قوة الردع الصينية والروسية".

واضاف "على كل دولة بالطبع ان تنشئ (نظام) الدفاع الذي تريده. لكن عليكم الا تعززوا دفاعكم على حساب دول اخرى".

ويستهدف نظام الدفاع الصاروخي لمسرح العمليات الصواريخ المتوسطة المدى.

وتراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية الشهر الماضي منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات اشد على بيونجيانج.