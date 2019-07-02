السعودية ”ملكة كابلي“ ترد على منتقديها (فيديو)

ردت خبيرة التجميل السعودية الشهيرة ”ملكة كابلي”، على المنتقدين لتصويرها غرفة ولادتها مؤخرًا، موضحة أنها صورتها لانبهارها وإعجابها بها.

وقالت ”ملكة كابلي“، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“ إنها صورت الغرفة لتعريف الجمهور بالمستشفى ومكانها في جدة، ولتسهيل الاختيار عليهم إذا ما احتاجها أحد.

وأضافت أنها علمت بأن البعض جعل من تصوير غرفتها ”ترند“، وأطلقوا عليها ”ملكة الاستعراض“.

وقالت ”ملكة كابلي“ لمتابعيها إن الأساور التي ترتديها في يدها قيمتها أغلى من قيمة غرفة الولادة، موضحة أنها لو أرادت أن تستعرض فلديها الكثير في حياتها اليومية لتستعرضه.

ونفت خبيرة التجميل الشهيرة أنها كانت تهدف من ذلك لعمل إعلان للمستشفى، موضحة أن القائمين على إدارتها لم يدفعوا لها أي أموال، مشددة على أن التعامل معها كان مثل غيرها من الجمهور وأخذت التخفيض الذي أخذه من يترددون على هذه المستشفى.

وأبدت اندهاشها من البعض، بسبب ”الشر الموجود بداخلهم“، على حد وصفها، منوهة أنهم لو ظلوا على نواياهم السوداء فلن يصلوا لشيء، معربة عن استيائها من دعوات البعض عليها بأن تموت أو أن تصبح فقيرة.