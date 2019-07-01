مفاجأة علمية: الكشف عن أنواع ”نباتية“ من التماسيح

توصلت دراسة طبية إلى أن بعض أنواع التماسيح كانت آكلة للنبات وليس للحوم، ما قبل التاريخ، وفقًا لاختبارات جرت على أنياب بقايا هذه الحيوانات المنقرضة.

وأشارت الدراسة التي نشرتها جامعة يوتاه الأمريكية في مجلة طبية، اليوم الإثنين، إلى أن الاختبارات شملت 146 نابًا، لثمانية أنواع من التماسيح المعروفة باسم ”كروكوديليان“.

وقال الدكتور كيجان ملستروم، المشارك في إعداد الدراسة: ”إن الأمر الأكثر إثارة الذي اكتشفناه خلال تلك التجارب، هو أن أنياب تلك الحيوانات المنقرضة كانت مهمتها قضم النباتات والعشب، وليس اللحم؛ ما يعني أنها كانت حيوانات آكلة نبات“.

وأوضح أن بعض أنواع التماسيح التي أجريت عليها التجارب، والتي شملت تماسيح كبيرة وصغيرة من مختلف مناطق العالم، أظهرت أنها كانت آكلة لحوم، في حين أن ما يقارب من ثماني فصائل كانت آكلة نبات.

ولفت إلى أن التماسيح آكلة النبات عاشت في مناطق مختلفة من العالم، في عصور منفصلة، مشيرًا إلى أنه تم تصوير بعض التماسيح في العصر الحديث، وهي تأكل الفاكهة من الأشجار رغم شهرتها بأنها ”الحيوانات المفترسة المدمّرة“.