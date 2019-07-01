كيف بدا عزت أبو عوف في آخر ظهور فني له مع عمرو دياب؟ (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية مها أبوعوف، شقيقة النجم المصري عزت أبوعوف، عن وفاته قبل ساعات قليلة، داخل غرفة الرعاية المركزة، بمستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، عن عُمر ناهز الـ70 عامًا بعد صراع مع المرض.

ولم يشارك الفنان المصري الكبير في أي عمل فني خلال العام الجاري 2019 بسبب وضعه الصحي الذي كان من سيئ لأسوأ، إلا أن الفنان المصري الكبير عمرو دياب، كان سببًا في آخر ظهور تلفزيوني له في رشهر رمضان الماضي.

وجاء آخر ظهور للفنان المصري الراحل من خلال إعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول، حيث شارك ‘‘أبو عوف’’، وعدد من النجوم بينهم عمرو دياب ودينا الشربيني وأحمد مالك، في الإعلان.

وعندما عُرض الإعلان ظهر الفنان عزت أبو عوف، في صورة الهزيل وبدا عليه علامات المرض، وأدرك الجمهور أنه في أيامه الأخيرة، خاصة أن مخرج الإعلان لم يركز على إظهار ملامحه بشكل جيد واعتمد على اللقطة البعيدة، حتى لا يُثير القلق عليه.

وكانت آخر أعمال عزت أبو عوف، من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسل ‘‘الأب الروحي’’ الجزء الثاني، والذي قاده إخراجيًا تامر حمزة.

وكان الفنان عزت أبو عوف، قد عانى من أزمة صحية شديد في السنوات الأخيرة بدأت بإصابته بفيروس في أذنه الوسطى، كما أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس عام 2015، إلا أنه دخل المستشفى في الثاني من يونيو الماضي، في حالة حرجة حتى وافته المنية صباح اليوم الأول من يوليو عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

واشتهر الفنان عزت أبو عوف، بالعديد من الأدوار المتنوعة في مسيرته الفنية الحافلة مزج فيها بين الكوميديا والشر، إضافة للإسهامات الموسيقية المتميزة، مع فريق ‘‘فور إم’’، ومن أعماله: ‘‘طيور الظلام، واحد من الناس، عبود على الحدود، عمر وسلمى، بخيت وعديلة 2، هوانم جاردن سيتي، زيزينيا، ظل الرئيس، الأب الروحي’’، وغيرها.