نبيل شعيل يطمئن الجمهور على ”ماما أنيسة“ (فيديو)

طمأن الفنان الكويتي نبيل شعيل، الجمهور في الوطن العربي على صحة الإعلامية أنيسة محمد جعفر، الشهيرة بـ ”ماما أنيسة”، حيث ظهر معها وأوضح أنها أصبحت بخير وحالتها الصحية في تحسن.

وقال نبيل شعيل، في مقطع فيديو جمعه معها داخل المستشفى وبثه عبر حسابه في ”إنستغرام“، إن ”الحالة مطمئنة وعلى الجميع ألا يفزعنا بأن حالتها متدهورة“، منوهًا أنها ”تستجيب للعلاج“.

وأوضح النجم الكويتي: ”أنها طيبة والجميع بجانبها في الكويت، وأنها كانت في غيبوبة وفاقت منها“.

وظهرت الإعلامية الملقبة بـ“أم الكويتيين“، على سرير الشفاء، وقالت: ”الجميع بجانبي ولم يقصر أحد تجاهي، وإن شاء الله أكون أحسن“.

فيما تمنى لها نبيل شعيل الشفاء العاجل والعودة إلى منزلها خلال الساعات القادمة، معربًا عن أسفه لها إذا تسبب لها في أي إزعاج.

يُذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر اشتهرت من خلال اسم ”ماما أنيسة“، لأنها كانت متخصصة في برامج الأطفال، وقدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة.