هل أوصى عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته؟ (فيديو)

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض في مستشفى الصفا بالقاهرة.

وفور الإعلان عن خبر وفاة أبو عوف، عاد الجدل حول قصة قديمة تتعلق بوصيته بعد وفاته.

وأُثيرت الكثيرمن الأقاويل، حول وصية الفنان الراحل بحرق أفلامه بعد وفاته، حين فجر مفاجأة أثناء مشاركته وتكريمه في مهرجان ”نجم العرب“، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

ولم يكشف ”أبو عوف“ حينها السبب وراء طلبه هذا، إلا أنه قال: ”أعرف أنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبرعما بداخلي“.

ووسط الجدل الدائر حينها، خرج عزت أبو عوف، من خلال فيديو نشرته زوجته أميرة أبو عوف، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، ليؤكد أن كلامه تم تحريفه.

وأوضح أنه ”كان يُعرب عن سعادته بالتكريم وهو على قيد الحياة، بدلًا من تكريمه بعد وفاته“.

وقال أبو عوف خلال التكريم: ”يمكنكم بعد وفاة الفنان حرق أفلامه إن كان ممثلًا سيئًا، ولكن شكرًا للتكريم على قيد الحياة“.

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف أعلنت صباح يوم الاثنين، خبر وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف بعد صراع طويل مع المرض.