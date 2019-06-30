قطر تشتري سندات الحكومة اللبنانية

قال مسؤول حكومي قطري لرويترز، اليوم الأحد، إن قطر اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني.

كانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، هذا العام، أن الدوحة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية؛ من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.

وأضاف المصدر: ”قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية.. اشترينا بعض السندات.. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط لها مع الحكومة اللبنانية“.

ويعاني لبنان من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود في النمو الاقتصادي.