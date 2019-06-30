حسين الجسمي يحقق أمنية طفلة مغربية (فيديو وصور)

حقق النجم الإماراتي حسين الجسمي أمنية طفلة مغربية تدعى سجى نظمي، طلبت مقابلته في ختام مهرجان ”موازين“. وقابل الجسمي الطفلة في غرفته الخاصة قبل بدء الحفل الفني.

ونشر حسين الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات ”تويتر“، وهو يغني مع الطفلة سجى، حيث طلبت أداء أغنية ”والله ما يسوى“ معه، ثم غنيا سويًا أغنيته الشهيرة ”وبحبك وحشتيني“.

اهداء البطلة سجى .. من القلب ???????? pic.twitter.com/OYk8augXqA — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 29, 2019

وبدا من حديث حسين الجسمي في نهاية المقطع أن الطفلة مريضة، حيث تمنى لها الشفاء، وعلق الجسمي على الفيديو قائلًا: ”إهداء إلى البطلة سجى، من القلب“.

وقبل ذلك جمعت بعض الصور حسين الجسمي بالطفلة سجى، عبر حسابه على ”تويتر“، وعلق قائلًا: ”بهدف تحقيق أمنيتها، التقيتها وحققت هي أمنيتي أنا، الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعًا مفاجآتها بالحفل الليلة. من عيوني يا سجى“.

بهدف تحقيق أمنيتها.. إلتقيتها وحققت هي أمنيتي أنا .. الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعاً مفاجآتها بالحفل الليله .. من عيوني يا سجى ♥️#موازين #mawazine pic.twitter.com/FePSoGA6ao — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 29, 2019

وأحيا حسين الجسمي حفل ختام مهرجان ”موازين“ في المغرب، وسط حضور عدد كبير من الجمهور المغربي الذي أمتعه الجسمي بالعديد من أغانيه المتميزة ومنها: ”بحبك وحشتيني، والله ما يسوى، ستة الصبح، أما براوة“، وغيرها.

وتفاعل الجمهور مع حسين الجسمي بالصراخ والتصفيق وتمنوا ألا ينتهي الحفل، فمع كل أغنية كان ينهيها الجسمي كانوا يرددون: ”ما يوقف“.

وقال حسين الجسمي للجمهور المغربي فور صعوده على خشبة المسرح: ”اليوم جمعني مع جمهور بالزاف أحبه، أنتم في المغرب حلاوة القلب والروح، أنا لست غريبًا على هذا البلد الطيب، وأنا متواجد في كل بيت مغربي، وكل بيت مغربي بيتي“.

وأضاف النجم الإماراتي حسين الجسمي: ”إن شاء الله نقضي سويًا ليلة استثنائية تسعدون فيها، أنتم عزيزين عليّ بالزاف“.