طبيب الأسنان محمد الصفي يفضح الدكتورة خلود مجدداً (فيديو)

فضح طبيب الأسنان محمد نبيل الصفي، الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، معلنًا أنها وقعت في خطأ جسيم، في إعلانها عن إحدى المنتجات الطبية، بأن من يتناول هذا الدواء ويمارس الرياضة فإن الدهون لديه تتحول إلى عضلات.

ووصف الطبيب، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، ما قالته الدكتورة خلود بالمهزلة العلمية الجديدة والطامة الكبرى، متهكمًا عليها بالقول: ”شلون، كيف تتحول الدهون إلى بروتين؟“.

وأضاف الصفي: ”هذا لا يمكن يصير، فلا يمكن للنسيج الدهني أن يتحول إلى عضلات‘‘, متعجبًا من أخطائها المتكررة بالقول: ‘‘شنو قيمة الإنسان، وأين صحته عندها وهي طبيبة لديها أخلاقيات المهنة وأقسمت القسم“.

View this post on Instagram يرجع وينتقد اعلانات الدكتوره خلود ٠ ٠ ٠ A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on Jun 29, 2019 at 1:46pm PDT

ثم تحداها الطبيب قائلًا: ‘‘يادكتورة خلود إذا قدرتي تشرحين مجرد شرح كيف تتحول الدهون إلى عضلات؟’’، معلنًا أنها لو فعلت ذلك سيغلق جميع حساباته ويعتزل مواقع التواصل تمامًا.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، قد هدّدت طبيب الأسنان محمد نبيل الصفي، باللجوء للقضاء؛ بعد تكذيبه لها بأنها أوردت معلومات طبية خاطئة في أحد إعلاناتها، موضحةً أنها ستتركه هذه المرة حتى يمر الأمر بشكل ودي.

وأضافت الدكتورة خلود، عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات”، أن هذا الطبيب انتقد زوجها الموديل الأردني أمين، في وقت سابق، لكنهما لم يتخذا أي رد فعل تجاهه.

View this post on Instagram دكتور ينتقد محتوى اعلاناتها ???? ٠ ٠ ٠ A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on Jun 26, 2019 at 7:00pm PDT

وأكدت الفاشينيستا الكويتية، أنها ستلجأ للقضاء في حال أورد هذا الطبيب اسمها أو اسم زوجها أمين، مرة أخرى، متهمةً إياه بمحاولة تشويه سمعتهما.

من جانبه، ظهر طبيب الأسنان في مقطع فيديو جديد، بثه عبر حسابه على ”سناب شات“، أكد فيه أنه لا يخاف من تهديدات الدكتورة خلود، قائلًا لها: ”عاوزة ترفعي قضية روحي ارفعي“.

وأوضح لها أنها أوردت اسم دواء خطأ، وقالت إنه لعلاج الكحة، رغم أنه لتوسعة الأوعية الدموية، ولم توضح الفرق بين توسيع الشعب الهوائية والأوعية.

View this post on Instagram ???????? ٠ ٠ ٠ A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on Jun 26, 2019 at 7:24pm PDT

وتابع، أن المنتج الذي تحدثت عنه، غير فعال حسب الدراسات، متحديًا إياها بأن تأتي بدراسة تقول إنه فعّال، مشددًا على أنه لا يبغي الشهرة، لكنه يستخدمها كأداة في توصيل الرسالة التي يريدها.