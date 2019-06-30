الكشف عن حقيقة ”الرجل المومياء“ الذي اختطفه دب في روسيا (صور وفيديو)

كشفت التحقيقات في روسيا حقيقة قصة ألكسندر الذي عُرف بـ ”الرجل المومياء“، والذي راجت مزاعم بأنه نجا بأعجوبة من عرين دب روسي مكث فيه لمدة شهر.

وقال طبيب بارز إن الصور والفيديو المتداول تُظهر مريضه، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يعاني من مرض ”الصدفية المزمنة“، وأن ما ظهر على جسده من آثار ليس سببه هجوم دب مفترس.

وكانت أنباء تحدثت الأسبوع الماضي عن العثور على روسي حيًا بعد قضائه شهرًا في كهف دب مفترس ينوي التهامه، وأنقذه عمال كانوا يمرون قرب المنطقة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أفادت التقارير الروسية الأولية بأن ألكسندر جلس ينتظر الموت في مخبأ الدب المفترس بمنطقة ”توفا“ في روسيا.

ونُقل عنه أن ”الدب حفظه كغذاء يلتهمه في وقت لاحق“، ولكن طبيبًا من كازاخستان أكد أن هذه الرواية غير صحيحة، وأن الرجل لم يكن في روسيا ولم يصادف دبًا متوحشًا.

وعند التدقيق في الفيديو لاحظ المحققون أن الأصوات التي يمكن سماعها في الخلفية كانت تتحدث اللغة الكازاخستانية، كما نفت كل مستشفيات منطقة ”توفا“ الجبلية أنه كان مريضًا لديهم.

وقال الدكتور رستم إساييف، كبير الأطباء في مركز ”أكتوبي“ الطبي في كازاخستان، إن ألكسندر مريضه، وقد تم تصويره بطريقة غير شرعية من قبل أحد أفراد الطاقم الطبي، وكشف أنه يعاني من حالة متطورة من ”الصدفية“، متعهدًا بالعثور على المسؤولين عن تسريب صوره وإقالتهم.