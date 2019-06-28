إيران: الآلية المالية الأوروبية ستفعل خلال أيام

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الآلية المالية الأوروبية مع إيران سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتحاول الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الحفاظ عليه، من خلال آلية مالية خاصة مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرضها عقوبات قاسية على طهران.

وبحسب التلفزيون الإيراني: ”أكد عراقجي عقب محادثات بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا أن بدء تفعيل القناة المالية بين إيران والاتحاد الأوروبي سيكون خلال الأيام المقبلة“.

وأضاف: ”المحادثات التي جرت إيجابية لكنها غير كافية، وسوف أنقل ما جرى من محادثات في فيينا إلى العاصمة طهران لاتخاذ القرار النهائي“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اعتبر أن محادثات فيينا آخر فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن إيران ”ستواصل خفض التزاماتها النووية من أجل ضمان مصالحها“.