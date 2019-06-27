لماذا ”تركن“ شركة بوينغ طائراتها في موقف للسيارات؟ (صور)

أكدت تقارير صحفية صحة صور تداولها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، تظهر طائرات تابعة لشركة بوينغ في موقف للسيارات.

وكشفت تقارير نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه ”لم تعد لدى بوينغ مساحة كافية في المكان المخصص لطائراتها؛ ما اضطرها إلى استغلال جزء كبير من موقف سيارات موظفيها في واشنطن لركن مجموعة طائرات 737 ماكس“.

واتخذت ”إدارة الطيران الفيدرالية“ قرارًا بتعليق تحليق طائرات 737 ماكس منذ شهر مارس الماضي، وذلك بعد حادثين مأساويين خلال 5 أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.

وحسب الصحيفة لم يعد هناك مزيد من المساحة لتخزين طائرات 737 ماكس في مطار ”بوينغ فيلد“، حيث تجري شركة الطيران اختبارات لطائرات جديدة.

ونقلت الصحيفة قول بول بيرجمان، المتحدث باسم بوينغ: ”نستغل حاليًّا مختلف موارد الشركة خلال فترة توقف تسليم طائرات 737 ماكس، بما في ذلك، منشآتنا في بيوجت ساوند وبوينغ سانت أنطونيو وموسيس ليك“.

وتخزن ”بوينغ“ زهاء 500 طائرة من طراز 737 ماكس في عدة مواقع، ويكلف تخزين كل طائرة زهاء ألفي دولار في الشهر، وقال أحد الخبراء إن تكاليف مخزون ”بوينغ“ ستبلغ 12 مليار دولار بحلول شهر سبتمبر.

وأشار متحدث باسم الشركة، إلى أنه بعد رفع قرار تعليق طائرات 737 ماكس، ستحتاج الشركة إلى قضاء زهاء 100 و150 ساعة في إعداد كل طائرة للطيران مرة أخرى، بالإضافة إلى وقت إضافي لتدريب الطيارين على برنامج الطائرات الجديد.