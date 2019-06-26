النفط يقفز بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر اليوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار للبرميل إلى 66.08 دولار للبرميل.

ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو/ أيار عند 66.25 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولار للبرميل بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو/ أيار عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا ”إنرجي سولوشنز“ لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

كانت الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق مما دفع العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو/ أيار.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو/ حزيران إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحامًا.