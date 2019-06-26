”رياح السموم“.. مسلسل بدوي لصفاء سلطان في 2020

بدأت الفنانة السورية صفاء سلطان تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل باكرًا، إذ أنهت اتفاقها مع المنتج الأردني عصام حجاوي للمشاركة بالعمل البدوي ”رياح السموم“ تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير.

ويعتبر هذا العمل أولى مشاركات سلطان في البيئة البدوية وستؤدي فيه شخصية ”غصايب“.

وكانت النجمة صفاء سلطان تعرضت -أخيرًا- لوعكة صحية انتهت على خير. بينما ظهرت في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل ”الحرملك“ إخراج تامر إسحق بشخصية ”هدية“ وشاركت بمجموعة لوحات من مسلسل ”بقعة ضوء14“ إخراج سيف الشيخ نجيب بشخصيات مختلفة .

ونجحت في تجربة التقديم ببرنامجها الرمضاني المباشر ”سهار مع ستار“ طيلة أيام شهر رمضان المبارك إذ استضافت يوميًّا شخصيات فنية سورية وعربية.