إيران ستسرع تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة للدول الأوروبية غدًا

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستسرّع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدًا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية كي تتحرك لمنع ذلك، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية.

وأكد بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة ”مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاثمئة كيلوجرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدًا… وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب“.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال أمس الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو/ تموز لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.