الزمالك يرفع تسعيرته إلى 150 ألف دولار

القاهرة- (خاص)

رغم قلة الطلب على مواجهه الفريق الأبيض، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري رفع القيمة المالية لمباريات الفريق الأول لكرة القدم لتصل إلى (150 ألف دولار) حسبما أكد إبراهيم يوسف عضو مجلس إدارة النادي، مستندا إلى تعدد البرقيات التي تطالب بإقامة لقاءات ودية مع الفريق، خاصة في دول الخليج العربي التي يوجد بها جاليات مصرية كثيفة العدد، مما يساعد في نجاح تسويق المباريات وضمان الحضور الجماهير لمشاهدة نجوم الزمالك.

وأرسلت السبت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة التابع لها النادي طلب لمجلس إدارة الزمالك للتصديق على موعد إجراء انتخابات النادي المحدد لها يومي 26 و27 آب سبتمبر المقبل في محضر رسمي وإرساله للجهة الإدارية في أقرب وقت لاعتماد الموعد من قبل المديرية بناء على تكليف من العامري فاروق وزير الرياضة المصري.

وكشف عمرو شوقي وكيل مديرة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ (إرم) عن أن الموعد الذي حدده مجلس الزمالك في الفترة الماضية لإجراء الانتخابات سوف يتم إعتبارة ملغياً شريطة إعتمادة في محضر اجتماع رسمي في الأيام المقبلة، مبرراً ذلك بأن مجلس الإدارة الحالي قام بتحديد الموعد السابق للإنتخابات بصفته مجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية في نفس الوقت الذي قام فيه وزير الرياضة بتعيين نفس المجلس الحالي لإدارة النادي حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

وأكد مدحت بهجت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مدرب الفريق البرتغالي جورفان فييرا وافق بشكل نهائي على قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الوسم الكروي في مصر أي بنهاية بطولة كأس مصر وليس مسابقة الدوري العام، وذلك استنادا إلى بند فى عقد المدرب البرتغالي ينص على أن العقد ينتهي بنهاية الموسم الكروي، ولم يحدد العقد أي موعد يلتزم به الطرفان ( النادي والمدرب)، ومن المنتظر حضور فييرا إلى القاهرة من إجازته نهاية الأسبوع الحالي لقيادة تدريبات الفريق، استعداد لخوض مباريات دورة تحديد بطل الدوري العام، وبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك في اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية لندن حيث يعالج هناك، امتنانه الشديد لإفراد المنظومة الكروية بصفة عامة، وجماهير الزمالك بصفة خاصة لاتصالاتهم به والاطمئنان على حالته الصحية.

و هاتف ممدوح عباس (المحمول الشخصي)، أستقبل حتى اليوم ألف رسالة نصية، تتمنى له سرعة الشفاء حسبما أكد نجله أيمن ممدوح عباس خلال اتصال مراسل (إرم) بالقاهرة برئيس نادي الزمالك.