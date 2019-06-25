ريماس منصور توثق بالزغاريد والأغاني انتقالها لمنزلها الجديد (فيديو)

وثّقت الفنانة اليمنية السعودية، ريماس منصور، لحظة انتقالها لمنزل جديد، بعد حريق منزلها القديم قبل أيام، وأطلقت ريماس، ”زغرودة“، من خلال مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، قائلًة: ”الحمد لله وقعت عقد البيت الجديد“.

وظهرت ريماس، في مقطع الفيديو وهي تصور منزلها الجديد وتردد: ”ما شاء الله، تبارك الله، صار من نصيبي الحمد لله“، وطالبت محلات الجبس بالتواصل معها كي تضع خط إنارات مخفية بالمنزل الجديد. وأكدت أنها ستغير الكثير من تصميم المنزل، حيث تدشن حديقة بالمنزل، معربًة عن سعادتها بمنزلها الجديد.

وكان حريق قد اندلع بشقة الفنانة ريماس منصور، قبل نحو أسبوع، وظهرت في مقطع فيديو وهي في حالة هلع وانفعال، متهمة الدفاع المدني بأنه تأخر أكثر من ساعة عن المجيء عقب اتصالها به، ما أدى إلى تضرر منزلها بالكامل.

وفنّد الدفاع المدني ادعاءات منصور، مؤكدًا وصول أول الفرق بعد دقائق فقط من تلقيه الاتصال، وقال الرائد محمد عيد العتيبي، نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق الساعة الـ 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى الساعة 2.15، وهو الأمر الذي عادت وأكدته الفنانة ريماس بالفعل.

وأثار موقف ريماس من الدفاع المدني حالة من الغضب من قبل سعوديين، لينتشر على نطاق كبير بتويتر هاشتاق وُصف بالعنصري تحت عنوان #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور.

وقدّمت الفنانة السعودية ريماس منصور، شكرها واعتذارها للدفاع المدني بعد اتهامها له بالتأخر عن تلبية استغاثتها بعد حريق شبّ في منزلها.