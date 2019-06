ريماس منصور توثق بالزغاريد والأغاني انتقالها لمنزلها الجديد (فيديو)

View this post on Instagram

الفنانة اليمنية السعودية، ريماس منصور، توثق لحظة انتقالها لمنزل جديد، بعد حريق منزلها القديم قبل أيام. . وأطلقت ريماس، "زغرودة"، من خلال مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلًة: "الحمد لله وقعت عقد البيت الجديد". . وكان حريق قد اندلع بشقة الفنانة ريماس منصور، قبل نحو أسبوع، وظهرت في مقطع فيديو وهي في حالة هلع وانفعال، متهمة الدفاع المدني بأنه تأخر أكثر من ساعة عن المجيء عقب اتصالها به، ما أدى إلى تضرر منزلها بالكامل. . وقدّمت بعدها الفنانة السعودية ريماس منصور، شكرها واعتذارها للدفاع المدني بعد اتهامها له بالتأخر عن تلبية استغاثتها بعد حريق شبّ في منزلها.