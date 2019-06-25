أروى جودة تنشر صورة عارية لجسدها وتثير الجدل بحذفها (صورة)

فاجأت الفنانة المصرية أروى جودة جمهورها بنشر صورة جريئة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير ”انستغرام“، ثم حذفتها بعد دقائق قليلة من نشرها.

وظهرت أروى جودة في الصورة بظهرٍ مكشوف، مرتدية قلادة على شكل قلب، ولم تكشف عن سر حذفها الصورة، لكن من المتوقع أنها حاولت الابتعاد عن إثارة الجدل.

يأتي موقف أروى بعد تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، رغم حذفها للصورة لاحقًا، إلا أن بعض الصفحات أعادت نشرها من جديد بعد الحصول على نسخة منها.

جدير بالذكر أن آخر ظهور درامي لأروى جودة كان عبر مشاركتها في مسلسل ”صانع الأحلام“ الذي عُرض في شهر رمضان 2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي عبدو، من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار عباس.