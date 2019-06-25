الإمارات تطلق ”رخصة أبوظبي الفورية“ لتسهيل الاستثمار وممارسة الأعمال

المصدر: أ ف ب

أطلقت حكومة أبوظبي الثلاثاء، 9 مبادرات جديدة خلال أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعاصمة الإماراتية و“دفع عجلة النمو فيها“، وفقًا للحكومة.

ومن بين هذه المبادرات، ”رخصة أبوظبي الفورية“ التي تعدّ وفقًا للحكومة ”خطوة كبيرة تجاه تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، إذ ستجعل الرخصة الفورية التقدم لمزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت مضى“.

وأصبح بالإمكان إتمام كافة إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة، وتم توسيع فئات الترخيص ”لتوفير مرونة أكبر للشركات، حيث يتيح نظام الترخيص الجديد إنجاز الطلبات بسهولة وكفاءة وسرعة، ويمكن لأي شخص الوصول إليه“.

وتصدر الموافقات إلكترونيًا بشكل فوري ويمكن لأصحاب التراخيص في معظم المجالات البدء بمزاولة نشاطاتهم على الفور.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بكلمته إن ”بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على المنافسة عالميًا يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص“.

وتابع: ”من هذا المنطلق تلتزم حكومة أبوظبي بتمكين ودعم القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتوفير فرص شراكة جديدة بين القطاعين، وتسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة“.