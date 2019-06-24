ميريام فارس تشارك فتاة مغربية الرقص على مسرح ”موازين“ (صور وفيديو)

أدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، رقصة مغربية على مسرح ”النهضة“ ضمن فعاليات مهرجان ”موازين“، بمشاركة فتاة مغربية تدعي زينب.

وجاء ذلك خلال حفل أحيتهُ ميريام، ضمن فعاليات مهرجان ”موازين“، وأدت فيه أغنيتها المغربية ”تلاح حبيبي“، وطالبت الجمهور أن يرقص معها، لتختار الأفضل من بينهم ليصعد للمسرح ويرقص معها.

واختارت ميريام فارس الفتاة المغربية زينب، التي صعدت المسرح وحزّمت، ميريام فارس، للرقص معها، وتمايل الثنائي على إيقاع الموسيقى، حيث قامت ”ميريام“، بتعليم الفتاة بعض الحركات الراقصة بجسدها، وقدمها.

وحرصت ميريام فارس، على الحديث مع زينب، لتواجه الجمهور الذي أعطاها جرعة كبيرة من التشجيع والتصفيق.

وأمضى الجمهور المغربي سهرة متنوعة في المشاهد الغنائية، والرقص والتصفيق بأسلوب إيقاعي تناسب مع كل أغنية، حيث التفت ”ميريام“، بالعلم المغربي وقدمت أغنية وطنية في الحفل.

وقدمت ميريام فارس، مجموعة من أغانيها، ومنها: ”بدك تيجي حارتنا، بين العصر والمغرب، ويش أسوي، حقلق راحتك“، وغيرها.

وفاجأت ميريام فارس، الجمهور بتغيير ملابسها، وارتداء ملابس فلكلور مغربي، ينتمي لمناطق شمال شرقي المغرب، ورافقتها فرقة مغربية في تقديم رقصة ”الركادة“، وهي لون فلكلوري خاص يعشقه جمهور المغرب.