بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة (فيديو)‎

قال الفنان الفلسطيني محمد عساف، إنه لا يعلم مشكلة الفنانة المغربية دنيا بطمة الحقيقية معه، موضحًا أنها تهاجمه منذ سنوات طويلة دون أن يعرف سببًا وراء ذلك.

ونفى الفنان الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش فعاليات مشاركته بحفل غنائي في مهرجان موازين المغربي ما أُشيع عن عدم إلقائه السلام على الفنانة المغربية، مؤكدًا أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

وأعرب عساف، عن إعجابه الشديد بصوت دنيا بطمة، مضيفًا أنه ليس لديه مشكلة معها على الصعيد الشخصي، متمنيًا لها التوفيق في حياتها.

وأشار إلى أنه متفاجئ من هجومها عليه، كما أنه لم يتواصل معها لمعرفة السبب، متابعًا: ”أنا شخصيًا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي“.

وبثت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين، عبر ”فيسبوك“، مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي، والذي وصف فيه محمد عساف، المهرجان بأنه من أهم المهرجانات في العالم، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور المغربي، الذواق والمهتم بالفن.

وأكد أنه كفنان يحمل رسالة محبة من فلسطين لدول العالم، موضحًا أنه يخجل من نفسه أن يقول إنه خدم القضية الفلسطينية، لكنه أعطى بصيصًا من الأمل للشعب الفلسطيني، لكن من خدم القضية هم الشهداء والأسرى.

وأشار عساف إلى أن ما حققه في السنوات الماضية لم يحققه فنان آخر، مستطردًا أن الفن والموسيقى جزء لا يتجزأ من حضارة المجتمع، ولابد من إعادة الاعتبار للأغنية العربية الأصيلة ومحاولة العودة للموسيقى الشرقية والجو الطربي.

وأضاف محمد عساف، أن هناك مشكلة في الساحة الغنائية العربية وهذه المسؤولية يتحملها الفنانون الذين استسهلوا مجاراة السوق بدلًا من الارتقاء بالذوق العام.

مباشرة من الندوة الصحفية مع المطرب الفلسطيني محمد عساف #محمد_عساف #موازين #موازين_2019 تم النشر بواسطة ‏‎Festival Mawazine‎‏ في الاثنين، ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وأفصح عن نيته إعادة إحياء تراث العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بما يلائم روح العصر الحالي، موضحًا أنه يبحث هذا الأمر مع ورثة ”العندليب“، وملاك حقوق هذا التراث للتوصل إلى صيغة كي يُعيد تقديم أغاني العندليب بتوزيعات موسيقية جديدة.

يُذكر أن محمد عساف، سيحيي الليلة الرابعة من مهرجان ”موازين“، الذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس وتنظمه جمعية ”مغرب الثقافات“، في الفترة من 21 حتى 29 يونيو بمشاركة أكثر من ١٠٠ فنان من جميع أنحاء العالم.