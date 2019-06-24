منع دخول الخضار والفواكه السورية إلى الأردن بسبب المبيدات

أصدرت وزارة الزراعة الأردنية، قرارًا يقضي بمنع سيارات السفريات المحملة بالخضار والفواكه السورية من الدخول إلى أراضي المملكة؛ بسبب احتوائها على متبقيات مبيدات زراعية.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان، يوم الإثنين، أن هذا القرار يأتي ”حرصًا على صحة وسلامة الأردنيين، ذلك أن المنتجات السورية تحوي نسبًا عالية من متبقيات المبيدات“.

لكن الوزارة أضافت أن ثمة دافعًا آخر لاتخاذ القرار، وهو ”حماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة؛ بسبب أسعار السلع السورية المنخفضة“، بحسب وكالة ”بترا“.

وطالبت وزارة الزراعة المواطنين والتجار، ”بعدم تداول هذه المنتجات السورية إن وجدت، والتواصل معها حول أي محصول مجهول المنشأ“.

وكان الأردن شدد إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه عبر معبر نصيب الحدودي، في كانون الأول (يناير) الماضي، بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين على دخول منتجات سورية بطريقة ”غير مشروعة“.

وأصدرت السلطات الأردنية، آنذاك، تعليمات إلى معبر نصيب الحدودي بعدم إدخال المنتجات الزراعية السورية، إلا من خلال إتمام إجراءات تراخيص الاستيراد اللازمة، وضمن الشروط والقوانين، مؤكدة أنها لن تسمح بإدخال أي محصول بشكل عشوائي يؤدي إلى المساس بالمحاصيل المحلية.

وكان معبر نصيب الحدودي قد أعيد افتتاحه في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، وهو ما أدى إلى إنعاش السوق الأردني بالمنتجات السورية، بعد توقف حركة التجارة لنحو ثلاث سنوات بين البلدين.