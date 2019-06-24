صندوق النقد يأمل أن يقر برلمان لبنان ميزانية 2019 في أقرب وقت

قالت بعثة صندوق النقد الدولي للبنان، إنها تأمل بأن يقر برلمان البلاد موازنة 2019 في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وزارة المالية اللبنانية في بيان.

وقال بيان وزارة المالية، إن رئيس بعثة صندوق النقد كريس جارفيس تمنى ”أن يقر مجلس النواب الموازنة بأقرب وقت ممكن، والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6%، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاجها لبنان من مؤتمر سيدر“.

وتعهد المانحون من الدول والمؤسسات بتمويل لبنان بنحو 11 مليار دولار خلال مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس العام الماضي، شريطة أن تشرع البلاد في تنفيذ إصلاحات طال تأجيلها.