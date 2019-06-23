جمال سليمان يرد على إمكانية ترشحه لرئاسة سوريا (فيديو)

وصف الفنان السوري جمال سليمان، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارالجولان منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية، بالأمر ”الخطير“، مشددًا على أنه يؤدي لمزيد من الصراعات والحروب في المنطقة بدلًا من وضع الحلول.

وأضاف أن قرار ترامب، أوقف عملية التنمية والرخاء في الإقليم، ويعد بمثابة هدية لقوى التطرف مثل تنظيمات ”داعش“ و“القاعدة“، والتي ستعتبر وجودها شرعيًا.

ونفى جمال سليمان، في حوار متلفز تفكيره في الترشح لرئاسة سوريا، مؤكدًا أنه يطمح إلى تأسيس شركة إنتاج فنية بتمويل كبير وتنتج له أعمالاً فنية خاصة في مختلف المجالات.

وشددّ على أن رئاسة سوريا ليست حكرًا على عائلة معينة، وهذا الأمر الذي يجب التخلص منه، وأن الترشح للرئاسة حق لكل سوري وسورية.

وأضاف سليمان، أنه إذا ما اقتضى الواجب الوطني سيفكر في الترشح للرئاسة، رغم أنه يتمنى أن يكون هناك من هو أفضل منه، ما يجعله يقف خلفه ويدعمه.

وأعرب عن انزعاجه بما يتردد في سوريا تحت شعار أنه لا بديل عن بشار الأسد، منوهًا إلى أن هذه أكبر إهانة بأن يقال لا بديل لشخص معين، لأن هذا يشير إلى أن سوريا بلد غير قادر على إنتاج رؤساء، وهذا غير صحيح لأن الشعب السوري عظيم ومتعلم وناجح، ومتيقن من وجود 50 رجلاً وامرأة على الأقل يستحقون أن يكونوا بدلاء للرئيس السوري الحالي.